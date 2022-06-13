Avrupa borsaları üç ayın dibinde
Avrupa borsaları, enflasyon endişeleriyle üç ayın dip seviyesine geriledi.
Avrupa borsaları, Fed'in para politikasını agresif adımlarla sıkılaştıracağı endişeleriyle gerileyen teknoloji ve seyahat hisseleri öncülüğünde üç ayın dip seviyesine indi.
ABD'de enflasyonun 1981'den bu yana görülen en büyük artışı kaydettiğini gösteren cuma günkü verilerin ardından Fed'in para politikasını sıkılaştıracağı beklentileri kuvvetlenerek hisse piyasalarında satışlara yol açtı.
Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 1.9 gerileyerek 8 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye indi.
Hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini izleyen endeks yüzde 3.3 gerilemeyle borsalardaki düşüşe öncülük ederken, para politikasının sıkılaştırılacağı endişesi artmasıyla devlet tahvil getirilerini son yılların en yüksek seviyesine çıkardı.
Ekonomik büyüme döngüsünü yakından izleyen seyahat ve tatil hisseleri ile otomobil üreticilerinin hisseleri yüzde 3'ten fazla geriledi.
Bankacılık hisseleri Avrupa Merkez Bankası'nın geçen haftaki toplantısında mali açıdan daha zor durumdaki ülkelerin devlet tahvillerini destekleyecek yeni bir mekanizma açıklamamasının ardından yüzde 2.8 geriledi.
STOXX 600 endeksi Ocak ayında tarihi zirveye ulaştıktan sonra artan enflasyon, merkez bankalarının para politikası sıkılaştırması ve Çin'de son dönemde artan koronavirüs önlemlerine dair endişelerle yüzde 17 geriledi.