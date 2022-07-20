Avrupa, doğalgazda tasarrufa gidiyor

Rusya'dan doğalgaz tedarikinde yaşanan büyük sıkıntı nedeniyle tasarruf tedbirlerini gündemine alan AB Komisyonu, kış ayları için gerekli doğalgazın depolanabilmesi için üye ülkelere şimdi gaz tüketimlerini azaltmalarını teklif etmeye hazırlanıyor.

Bloomberg News'un AB diplomatlarına dayandırarak verdiği habere göre AB Komisyonu, üye ülkelere doğalgaz tüketimlerini gelecek ay gönüllü olarak yüzde 15 azaltmalarını teklif edecek.

AB Komisyonu'nun teklifini bugün yayınlayarak Avrupa Birliği'nin 27 üyesine duyurması bekleniyor.

Bloomberg'in haberine göre, AB Komisyonu'nun doğalgaz tüketiminin gönüllü olarak azaltılması için yapacağı bu teklif, şartların kötüleşmesi ve gönüllü tasarrufun yeterli olmaması halinde tüketim kısıntısının zorunlu hale getirilmesini de içerecek.

AB Komisyonu'nun sunacağı teklifin uygulamaya konabilmesi için 27 AB üyesi ülkenin onayı gerekiyor.