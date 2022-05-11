Avrupa doğalgazında Ukrayna endişesi

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Ukrayna'dan doğalgaz akışının kesileceğine ilişkin haberlerin ardından yüzde 5,4 yükseldi.

Ukrayna boru hatları şirketi, bölgedeki Rus saldırıları sonucu bir dağıtım noktasındaki gazın çarşamba günü kesileceğini bildirdi. Ukrayna şirketi gazın diğer noktalardan dağıtımının sürebileceğini belirtse de Gazprom bunun mümkün olmadığını açıkladı.

Rusya: Nedenini anlayamadık

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov ise Ukrayna’nın Sohranovka adlı doğalgaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını durduracağına yönelik bilgilendirildiklerini ve bunun nedenini anlayamadıklarını açıkladı.

Ukrayna’nın mücbir sebeplerden ötürü Sohranovka noktasından artık Rus gazı alımı yapmayacağına yönelik bilgilendirmede bulunduğunu aktaran Kupriyanov, “Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü, Sohranovka üzerinden 11 Mayıs itibarıyla artık gerçekleştirmeyeceğini bildirdi. Buraya yönelik tüm gaz kapasitesinin Suca noktasına taşınmasını teklif ettiler.” dedi.

Kupriyanov, Ukrayna’nın, Rusya’nın Sohranovka noktasına gaz sevkiyatına devam etmesi halinde söz konusu miktarda doğal gazın Avrupa’ya giden Rus gazı hacminden düşürüleceği konusunda uyarıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Avrupa gazının yüzde 30'unu sevk ediyor

Sohranovka’dan alım yapılmasını durduran mücbir sebeplere ilişkin herhangi bir sorun tespit edemediklerine işaret eden Kupriyanov, “Gazprom, mücbir sebep yaratacak durumları tespit edememekle birlikte, aynı şekilde çalışmaya devam etmek için herhangi bir engel görmemektir.” dedi.

Kupriyanov, Sohranovka üzerinden iletilen doğal gaz hacminin Suca noktasına taşınmasının ise teknolojik açıdan imkansız olduğuna dikkati çekti.

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan ve günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğalgaz sevkiyat kapasitesine sahip Sohranovka üzerinden Avrupa’ya gönderdiği gazın yüzde 30’unu sevk ediyordu.

Yüksek gaz fiyatlarının AB'ye faturası ağır olacak

Diğer yandan Avrupa Birliği'nin mevcut doğal gaz kullanım planının, yüksek fiyatlar nedeniyle 2030'a kadar 250 milyar euro daha fazla maliyet oluşturabileceği hesaplanıyor.

Düşünce kuruluşu Ember ve Global Witness tarafından hazırlanan analize göre; AB, Rus gazına bağımlılığı azaltmak için hazırladığı planı REPowerEU kapsamında doğalgazdan 2 bin 280 teravatsaat elektrik üretimi öngörüyor. Bu miktar, AB'nin 55'e Uyum Paketi'ndeki 2 bin 825 teravatsaate göre daha düşük olmasına rağmen maliyeti yüksek.

Analize göre, AB'nin mevcut gaz kullanım planları bugünkü yüksek fiyatların devam etmesi durumunda 2030'a kadar beklenenden 250 milyar euro daha fazla maliyet oluşturabilir. REPowerEU kapsamındaki yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik planlar ise bu miktarı sadece 47 milyar euro azaltabilecek durumda.

Öte yandan, daha güçlü yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedeflerinin hayata geçirilmesi 2030'da faturayı bugünkü fiyatlarla 123 milyar euro, Avrupa Komisyonu'nun öngördüğü fiyatlarla 21 milyar euro azaltabilir.