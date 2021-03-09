Avrupa ekonomisi dördüncü çeyrekte 0,7 daraldı

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,5 daraldı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) öncü verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 daraldı. Euro Bölgesi'nde bir önceki çeyrekte, çeyreklik bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 5 daralmıştı.

Veriler ayrıca 28 üyeli AB'de de mevsimsellikten arındırılmış GSYH’nin dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 daraldığını gösterdi.

Euro bölgesi ve AB ekonomileri 2020 yılının tamamında ise sırasıyla yüzde 6,6 ve yüzde 6,2 daraldı.