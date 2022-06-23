Avrupa ekonomisinde ticari büyüme beklentilerin altında kaldı

S&P 500 Global'in imalat ve hizmet sektörlerini derleyerek oluşturduğu öncü Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs ayındaki 54.8 seviyesinden Haziran'da 51.9 seviyesine gerileyerek Şubat 2021'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye indi. Beklentiler verinin 54 seviyesinde açıklanacağına işaret ediyordu.

Mayıs ayında 56.1 seviyesinde açıklanan öncü hizmet sektörü PMI verisi ise bu ay 52.8 seviyesine gerileyerek analistlerin 55.5'lik tahminlerinin altında kaldı.

Öncü İmalat sanayi PMI verisi ise bu ay 52.0 ile Mayıs ayındaki 54.6 seviyesinin ve analistlerin 53.6 seviyesindeki tahminlerinin altında açıklandı.

Veride 50 puanın üstü büyümeye altı ise küçülme anlamına geliyor.