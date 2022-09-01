Avrupa, enerji fiyatlarına sınır getirilmesini değerlendiriyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Komisyon'un enerji fiyatlarına sınır getirilmesine yönelik fikirlerini 14 Eylül'de yapacağı konuşmada açıklayacağı bildirildi.

AB Komisyonu'nun enerji talebini azaltmaya yönelik tedbirler gibi enerji fiyatlarına sınır konusunu da değerlendirmekte olduğunu ifade eden AB Komisyonu Enerji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Mechthild Wörsdörfer, "Başkan von der Leyen, Komisyon'un görüşleri daha detaylı olarak 14 Eylül'de kamuoyu ile paylaşacak" dedi.

Wörsdörfer, yüksek enerji fiyatlarından elde edilen aşırı karların vergilendirilmesinin de değerlendirilmekte olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği 13 ülkenin Rusya'dan gaz tedarikinin hali hazırda tamamen veya kısmen kesildiğini de belirten Wörsdörfer, AB olarak Rusya'dan gaz tedarikinin aksaması riskini "çok güçlü" olarak gördüklerini ve bu riskin her geçen gün güçlendiğini vurguladı.