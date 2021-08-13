Avrupa futboluna 6 milyar euroluk doping son aşamada

Avrupa futbol otoritesi UEFA'nın salgından olumsuz etkilenen Avrupa futbol kulüpleri için hazırladığı 6 milyar euroluk (7 milyar dolar) destek paketinde son aşamaya geldiği belirtildi.

Bloomberg'de yer alan haberde, UEFA'nın finansman planını önümüzdeki haftalarda açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

Destek paketi ile oyuncu maaşlarına tavan uygulaması getirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Paket bir yıldan fazla stadyumlarını seyircilere kapatmak zorunda kalan kulüplere ve düşen yayıncılık gelirlerine karşı yardım etmek üzere tasarlandı.

Plan kapsamında kulüpler düşük borçlanma faizleriyle fonlara erişebilecek ve mevcut borçlarını beş ile yedi yıl vadede yeniden yapılandırabilecek.