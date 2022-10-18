Avrupa gaz fiyatlarında düşüş sürüyor

Avrupa'da doğalgaz fiyatı, AB üyelerinin doğalgaz depolarında doluluk oranın yüzde 92'yi aşmasının, pek çok tankerin LNG boşaltmak için AB terminallerinde beklediği haberlerinin etkisiyle geriliyor.

ICE'de Avrupa için doğalgaz fiyatı yüzde 10'a yakın düşüşle 15 Haziran'dan bu yana ilk kez 1200 dolar/bin metreküp seviyesinin altına indi.

Hollanda TTF'de Kasım teslimi doğalgaz fiyatı bugün 115 euro/MWh seviyesini gördü. Şu sıralarda da düne göre yüzde 10,77 kayıpla 116 euro/MWh seviyesinde.