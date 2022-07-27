Avrupa havaalanlarında yolcu trafiği yüzde 247 arttı

Avrupa havaalanlarında yolcu trafiği 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 247 arttı.

ACI Europe tarafından derlenen verilere göre, Avrupa havaalanları ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 660 milyon daha fazla yolcuya hizmet verdiler.

İlk 6 ayda uluslararası yolcu trafiği yüzde 381,2 artarken, yurt içi trafik yüzde 99,5 artış gösterdi.

Haziran 2022'de Avrupa havaalanlarında yolcu trafiği Haziran 2019'u yüzde 17,4 altında kaldı, ancak Şubat 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

AB+ pazarında yolcu trafiği Haziran'da Haziran 2019'un yüzde 16,6 altında kalırken, Avrupa'nın geri kalanında ise bu oran yüzde 21,7 oldu.

Haziran ayında İstanbul'da yolcu trafiği 2019 Haziran'ın sadece yüzde 1,7 altında kalırken, Haziran 2021'e göre artış yüzde 115,4 oldu.

Londra Heathrow'da yolcu sayısı Haziran 2019'un yüzde 17,3 altında kalırken, 2021 Haziran'a göre ise yüzde 526 arttı.

Paris CDG'de yolcu sayısı Haziran 2019'un yüzde 21,2 altında kalırken, 2021 Haziran'a göre ise yüzde 229 arttı.