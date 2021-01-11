Avrupa ikinci yarıda hızlanacak

Avrupa’da karantinalar işletmeleri son derece olumsuz etkilerken, 2020 yılını ekonomik daralma ile tamamlayan Türkiye'nin en önemli ihracat pazarlarının bulunduğu Euro Bölgesi ekonomisinin aşı gelişmeleri ve alınan tedbirlerin etkili olacağı umutlarıyla 2021 yılının ikinci yarısında büyüyeceği bekleniyor.

Avrupa Komisyonu Euro bölgesi için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1’den yüzde 4’e çekerken, bölgenin salgın öncesi döneme dönüşünün iki yılı bulacağı öngörülüyor. Avrupa Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, Avrupa’nın 2021 yılında şiddetli ekonomik daralmanın etkilerinden sıyrılacağım ve tüketim ile yatırımların artması ile büyüme yoluna gireceğini belirtti. Avrupa Reform Merkezi Başekonomisti Christian Odendahl, Avrupa ekonomilerinin geliştirilen aşılar ve aşı dağıtımları haberleri arasında bir bekleme döneminde olduğunu ve salgının etkileri azalmaya başladığında ekonomik büyümenin önünün açılacağını ifade etti.

ECB'nin karamsar senaryosunda beklenti yüzde 2'nin altında

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2021 yılında ekonominin yüzde 3,9 büyüyeceğini tahmin etti. ECB’nin ekonomi üzerindeki ciddi senaryosuna göre yılı kriz öncesi dönemin yüzde 2 altında tamamlayacak.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2021 yılında Avrupa ekonomisinin, etkili aşı uygulamaları ve ülkeler arasındaki işbirliğinin salgınla mücadelede daha etkili sonuçlara neden olmasının belirsizlikleri azaltması etkisiyle yüzde 4,7 büyüyeceğini tahmin etti.

Avrupa Komisyonu, ekonomik büyümenin salgının seyrine bağlı olduğuna dikkat çekerek, Avrupa ekonomisinin 2021 yılında yüzde 4 büyüyeceğini öngördüğünü duyurdu. Komisyon ekonomik büyümedeki en önemli iki etkenin COVID-19 tedbirleri ve Brexit sonrası ticari ilişkilerin seyri olacağını açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), öngörüsünde bölgenin ekonomik büyümesinin, aşı ve tedavi süreçlerinde yaşanan gelişmeler ışığında, yüzde 5,2 düzeyinde olacağını öngördü.

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley Avrupa ekonomisinin yüzde 5 büyüyeceğini tahmin ederken, toparlanmanın güçlü bir şekilde süreceğini belirtti.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P ise, büyüme öngörüsünü sıkılaştırılan COVID-19 tedbirleri sebebiyle yüzde 6,1’den, yüzde 4,8'e düşürdüğünü açıkladı.

Lokomotif otomotiv, makine ve metaller

IHS Markifin Avrupa Sektörler PMI raporunda, kıtanın büyümesinde lokomotifin otomotiv ve parçaları, makine ve ekipman, metaller ve madencilik sektöründen geleceği değerlendirmesi yapılıyor. İmalatın hizmetlere göre COVID-19 döneminde de hızlı seyrettiği bölgede, teknoloji ekipmanları ve inşaat malzemeleri de Üretim Beklenti Endeksi verilerine göre hızlı büyüme kaydetmesi öngörülen sektörler. En iyi performans beklenen 6 sektörün de imalat sektörleri olduğu değerlendirmesi yapılırken, bankacılık sektörünün hizmetlerdeki en güçlü alt sektör olduğu belirtiliyor.

Avrupa’da aralık ayında görülen en güçlü büyüme otomobil ve otomobil yedek parçalarından gelirken, sektör kasım ayından bu yana sıralamada 5 sıra yükselerek, temmuz ve ekim aylarında bulunduğu ilk sıraya yükseldi. En yüksek faaliyet gösteren sektörler sıralamasında ilk altı sektör imalatla ilgili sektörlerden geldi. Bununla birlikte söz konusu gruptan sadece metaller ve madencilik sektörü kasım ayına göre yükselme hızını artırdı. En yüksek düşüşü ise turizm sektörü gösterdi. Avrupa’da gelecek 12 aylık üretim beklentilerine ilişkin veriler, pek çok sektörde güvenin arttığını gösterirken, güvende görülen en yüksek artış ilaç ve biyoteknoloji sektöründe görüldü. Diğer bir güçlü artış gösteren sektör ise yazılım sektörü oldu. Güvenin en zayıf olduğu sektörler ise inşaat ve mühendislik oldu.