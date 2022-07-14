Avrupa Komisyonu, enflasyon tahminlerini yükseltti
Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi büyüme tahminini düşürürken, enflasyon tahminlerini yükseltti.
Reuters
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Avrupa Komisyonu, büyük oranda Ukrayna'daki savaş nedeniyle bu sene ve önümüzdeki sene için Euro Bölgesi büyüme tahminini düşürürken, enflasyon tahminlerini yükseltti.
Komisyon, Euro Bölgesi 2022 büyüme tahminini yüzde 2.7'den yüzde 2.6'ya, 2023 büyüme tahminini yüzde 2.3'ten yüzde 1.4'e düşürdü.
Kuruluş Euro Bölgesi 2022 enflasyon tahminini yüzde 6.1'den yüzde 7.6'ya, 2023 enflasyon tahminini yüzde 2.7'den yüzde 4'e çıkardı.