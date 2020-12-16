Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık'tan teknoloji devlerini zorlayabilecek tasarı paketi

DW'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) uzun süredir beklenen teknoloji devlerini zorlayacak düzenlemesi, teknoloji devlerinin AB piyasasındaki hakimiyetini dizginlemeyi hedefliyor.

Söz konusu şirketler, AB ve Birleşik Krallık'ın ortaya koyduğu kurallara uymadıkları takdirde, yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una varan para cezaları ödeme, hatta ciddi oranda hisse satmaya zorlanma gibi risklerle karşı karşıya kalacaklar.

Dijital Piyasalar Yasası olarak adlandırılan düzenlemelere ilişkin tasarı yasalaşırsa, örneğin büyük teknoloji şirketleri, kullanıcıların önceden yüklenmiş yazılım ve uygulamaları kaldırmalarına engel olamayacak ya da işletme statüsündeki kullanıcıların bilgilerini onlarla rekabet etmek için kullanamayacak.

Bu düzenleme ayrıca internet platformlarını yasa dışı, yanıltıcı ya da rahatsız edici içerikler konusunda daha fazla sorumluluk almaya zorlayacak. Şirketler reklamlar, arama motoru önceliklendirmesi ve tavsiyelere dair algoritmaların nasıl çalıştığı konusunda da daha şeffaf olmak zorunda kalacak.