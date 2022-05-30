Avrupa kömür fiyatları, azalan Rus arzı ile yükseliyor

Avrupa kömür fiyatları, bu hafta Rus arzındaki azalış ve Pasifik Havzası tarafından gelen destek ile yukarı yönlü seyrini sürdürebilir.

Montel-Foreks'in haberine göre, Ice futures’ta API 2 Haziran vadeli kontrat bugün en son önceki kapanışına göre 11,00 USD artışla 302,00 USD/ton seviyesinden işlem gördü. Kontrat geçen hafta Cuma günü 343,00 USD/ton seviyesinden işlem gerçekleştirerek Mart ayından bu yana en yüksek seviyesinde kaydedilmişti. API 2 Q3’22 vadeli kontrat ise 9,00 USD yükselişle 280,00 USD/ton seviyesinden satış yaptı.

Rus kömür sevkiyatları, 10 Ağustos'tan itibaren AB çapında uygulanacak ithalat yasağı öncesinde azalıyor.

Hindistan ve Çin, sınırlı küresel arz karşısında deniz yolu ile taşınan termal kömür alımlarını hızlandırıyor. Bu durum, Pasifik Havzasında Ice Newcastle kontratının 20,50 USD artışla 391,00 USD/ton seviyesinden işlem görmesini sağlarken, API 2 kontratlarını da destekliyor.

Montel Teknik Analiz Yöneticisi Tom Hovik, Q3’22 kontratının daha fazla yükseliş ivmesi ile karşı karşıya olduğunu söylüyor. Hovik, “Son yükseliş bu ürünü 300,00 USD/ton yönüne itebilir. Ancak 273,00 USD destek seviyesinin altında bir işlem kontrat için daha keskin kayıpları da tetikleyebilir.” diyor.