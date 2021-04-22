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Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında beklendiği gibi bir değişikliğe gitmedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirilmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için  ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde 0,50, marjinal  faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz  oranında değişiklik beklemiyorlardı.

ECB Yönetim Kurulu enflasyon görünümünün yüzde 2 düzeyine yeterince yakın ancak bunun altında bir seviyeye güçlü bir şekilde yakınlaştığını görene kadar faiz oranlarının mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını beklediğini açıkladı.

ECB, 1,85 trilyon euro büyüklüğündeki PEPP ile varlık alımlarını 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar ya da COVID-19 krizi sona erene kadar devam ettireceğini belirtti. Banka, çerçevesinde varlık alımlarının ciddi şekilde daha yüksek hızla gerçekleşmesini  bekliyor.

Açıklamada, "Varlık alımları piyasa ve finansman şartlarında bir sıkılaşmayı önleme görüşü çerçevesinde esnek şekilde yapılacak" denildi.