Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutmayı planlıyor

ECB'nin Ekonomik Bülteni'nde ECB Yönetim Kurulu'nun 1,35 milyar euro bütçeli Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) çerçevesinde "esnek" alımlara, Euro Bölgesi ekonomisini desteklemek için, en azından 2021 yılı haziran ayının sonuna dek devam edeceği açıklandı. Diğer yandan, ECB'nin, Varlık Alım Programı (APP) dahilindeki aylık 20 milyar euro değerinde net alımlara da ekonominin desteklenmeye ihtiyaç duyduğu sürece devam edeceği belirtildi. Faiz oranlarının ise APP sona erdiği zaman yeniden yükseltileceği ifade edildi.

Bültende ECB Yönetim Kurulu'nun, COVID-19 salgınının duyurulan aşı gelişmeleri ile değişen dinamikleri dahil olmak üzere gelen verileri ve döviz kurlarını dikkatle takip ettiğine işaret edildi ve yeniden finansman sağlama operasyonlarına likidite sağlanacağı belirtildi.

COVID-19 krizinden toparlanmanın üçüncü çeyrekte güçlü olduğuna işaret edilen raporda toparlanmanın yavaşlama sinyalleri gösterdiğine dikkat çekildi.

Banka, üçüncü çeyrekte büyüyen ekonominin dördüncü çeyrekte daralmaya döneceği, toparlanmanın dengesiz olduğu ve hane halklarının harcamalarında tedbirli olmaya devam etmeleri sebebiyle, hizmet sektörünün en çok etkilenen sektör olacağı uyarılarında bulundu.

Bültende ayrıca, toparlanmanın büyük ölçüde COVID-19 salgınının gidişatına bağlı olduğuna dikkat çekildi.