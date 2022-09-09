Avrupa Merkez Bankası yoluna nasıl devam edecek?

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), rekor enflasyonla mücadele etmek için üç temel politika faizinde tarihi bir artış gerçekleştirdi.

ECB, refinansman faizini yüzde 1,25'e, mevduat faizini yüzde 0,75'e ve marjinal fonlama faizini ise yüzde 1,50’ye yükseltti. Böylece, banka 1999’da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu.

Peki, ekonomistler ECB faiz artış kararı nasıl yorumladı?

"Aralık ayında yüzde 2'ye çıkarabilir"

Berenberg Ekonomisti Salomon Fiedler, yaptığı değerlendirmede enflasyonun ağustos ayında yıllık bazda yüzde 9,1'e yükselmesine cevap olarak ECB'nin şimdiye kadarki en büyük hamlesi olan 75 baz puanlık faiz artırımına gittiğini belirtti.

ECB'nin önden yüklemeli artışın ardından gelecek birkaç toplantısında faiz oranlarında önemli ölçüde artıracağının sinyallerini verdiğini ifade eden Fiedler, konseydeki güvercinlerden dolayı ECB'nin niceliksel sıkılaştırmaya yaklaşmadığını bildirdi.

Fiedler, bunun yerine, ECB'nin bankada tutulan rezervler için bazı teknik düzenlemeler yaptığını söyledi.

Şaşırtıcı olmayan şekilde, ECB'nin eskisinden daha uzun ve çok daha zayıf ekonomik büyüme için daha yüksek enflasyon beklediğini aktaran Fiedler, bankanın ciddi resesyon yerine sadece 2022 sonu ve 2023 başı için durgunluk öngördüğünü dile getirdi.

Fiedler, gelecek aylarda enflasyon biraz daha artabileceğinden, ECB refinansman faiz oranını aralık ayında yüzde 2'ye çıkarabileceğini vurguladı.

"Daha fazla faiz artırımı beklentisi sürüyor''

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin politika faiz oranını 75 baz puan artırarak net bir sinyal verdiğini söyledi.

Bankanın yüksek enflasyon nedeniyle daha fazla faiz artırımı beklentisini sürdürdüğünü belirten Schubert, ''Önümüzdeki yılın başında mevduat faizini yüzde 1,75'e yükseltmesini, ancak bundan sonra görünür olacak resesyon nedeniyle faiz artırım sürecini duraklatmasını bekliyoruz. Ancak enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmek için mevduat faizinin yüzde 4'e yükseltilmesi gerektiğine inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

"ECB'nin başka bir seçeneği yok"

Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise piyasaların 50 baz puanın üzerini fiyatladığını ve ECB'nin başka seçeneği olmadığını belirtti.

ECB'nin fiyat istikrarına bağlılığını göstermek için faiz oranlarını 75 baz puan artırdığını ifade eden Groot, bankanın düşük büyüme ve yüksek enflasyon öngörüsünden dolayı böyle bir hamle yaptığını aktardı.

Groot, ECB'nin faizde ekim ve aralık ayında 50 baz puan, ocak ayında 25'er baz puanlık artış yapacağı öngörüsünde bulundu.

Deutsche Bank da faiz beklentisini yükseltti

Deutsche Bank da ECB'nin faiz artırımı beklentisini yükseltti. Deutsche Bank analistleri bugün yayınladıkları yatırımcı notunda, "Ekim ayında yeni bir faiz artırımı yapılması büyük olasılık ve biz bu artırım için beklentimizi 50 baz puandan 75 baz puana yükseltiyoruz" ifadelerini kullandılar.