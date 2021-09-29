Avrupa Merkez Bankası'ndan 'belirsizlik' uyarısı

Lagarde, 2021 ECB Merkez Bankacılık Forumu'nda konuştu.

Euro Bölgesi ekonomisinin hızla toparlanmakta olduğuna işaret eden Lagarde, yıl sonuna kadar COVID-19 salgını öncesindeki seviyelere ulaşacaklarını belirtti.

Ekonomik toparlanmanın anahtarı başarılı aşılama kampanyaları

Lagarde, ekonomik toparlanmanın hızlı ve başarılı aşılama kampanyalarından kaynaklandığını belirterek, Avrupa'da 12 yaş üstü nüfusta aşılama oranının yüzde 70'i geçtiğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirten Lagarde, sadece sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi uygulamaların sürdüğünü anlattı.

Lagarde, açılmayla birlikte imalat ve hizmet sektörlerinin hız kazandığına işaret ederek ürün satışlarının da yükseldiğini söyledi.

Büyümeyi tehdit eden "belirsizliklerin" halen devam ettiğini vurgulayan Lagarde, birkaç aydır arz tıkanıklıkları ve arz zincirinde kesintiler yaşandığını ancak arz tıkanıklıklarının "radarlarında" olduğunu belirtti, Lagarde kesintilerin pek çok Euro Bölgesi üyesi ülkenin ihracatını yavaşlattığını ifade etti.

Enerji fiyatlarındaki artışın sebebi doğalgaz ve petrol fiyatlarının artması

Euro Bölgesi'nin enerji ithal eden bir konumda olduğunu hatırlatan Lagarde, enerji fiyatlarındaki artışın doğalgaz, elektrik ve petrolden kaynaklandığını anlattı.

Lagarde, geçen yıl enerji ürünlerinde fiyatların önemli miktarda düştüğünü anımsatarak, son dönem enerji fiyatlarındaki artışın "baz" etkisinden kaynaklandığını vurguladı.

Enerji fiyatlarının 2022 yılının ilk kısmında düşmesini beklediklerini ifade eden Lagarde, bir başka belirsizlik kaynağının da yeni salgın dalgası ile birlikte tedbirlerin ve kapanmaların tekrar etmesi olduğunu söyledi.

Lagarde, enflasyondaki artışın ekonomilerin yeniden açılmasından ve baz etkisinden kaynaklandığını ifade etti.