"Avrupa Parlamentosu Brexit görüşmelerinin sonucunu tartışmaya hazır"

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister, parlamentonun Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit anlaşması görüşmelerinin sonucunu kapsamlı bir şekilde tartışmaya hazır olduklarını ve anlaşmanın son halini sene sonuna yetiştirmek için detaylı olarak inceleyeceğini söyledi.

McAllister yaptığı Twitter paylaşımında, Brexit anlaşmasının "özel bir durum" olduğunu ve gelecek anlaşmalar için örnek teşkil etmediğini ifade etti.