Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk destek

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna'ya yeni finansal destek sağlanmasını içeren teklif oylandı. Teklif, 598 "Evet" oyuna karşın 55 "Hayır" ve 41 "Çekimser" oyla kabul etti.

Teklifle Ukrayna'nın dış finansman ihtiyaçlarının karşılamasına için 2022'de toplam 1,2 milyar euroluk kredi desteği verilecek.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makrofinansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Son dönemde Rusya ile yaşanan gerilimler Ukrayna'nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkiledi ve ülkeden önemli miktarda sermaye çıkışına neden oldu.