Avrupa, Ukrayna'ya 640 milyon euro kredi sağlayacak

Avrupa Yatırım Bankası ile Ukrayna hükümeti arasında altyapı projelerinde kullanılmak üzere 640 milyon euro tutarında 3 kredi anlaşması imzalandı.

Ukrayna Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 340 milyon euroluk kredinin Ukrayna'nın doğusundaki sosyal ve ulaşım projelerine aktarılacağı belirtildi.

Lugansk bölgesindeki yol çalışmaları için 100 milyon euroluk kredi kullanılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 200 milyon euro tutarındaki kredinin ise elektrikli toplu taşıma projeleri kapsamında değerlendirileceği kaydedildi.