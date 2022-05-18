Avrupa, Ukrayna'yı oligarkların el konulan paralarıyla yeniden inşa edecek

AB Komisyonu, Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanı için üye ülkeler borç borçlanma ve Rus oligarkların el konulan varlıklarını kullanmayı önerecek.

Bloomberg News'un haberine göre, Ukrayna'nın yeniden inşası için gereken fon miktarının AB'nin kapasitesinin ötesinde olabileceğini değerlendiren Komisyon, üye ülkelerden ve üçüncü ülkelerden gelen karşılıksız yardımların finansmanda kullanılmasını da teklif edecek.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan taslak teklifte, "Gerekli olabilecek kredilerin büyüklüğü dikkate alındığında, Komisyon sermaye piyasalarından Avrupa Birliği adına kredi temini içtin yetkilendirilebilir" dedi.