Avrupa ülkeleri gaz fiyat koridoru için toplanıyor

Avrupa Birliği Komisyonu, cuma günü 27 AB üyesinin temsilcileri ile yapılacak toplantıda, gaz fiyatlarında artışları sınırlamaya yönelik dizayn edilmiş bir koridor önerecek.

Konuya yakın kaynakların Reuters'e verdikleri bilgiye göre; bu koridor, üye ülkelerin çoğunun ortaya koydukları doğal gaz fiyatına güçlü sınırı talebini karşılamayacak.

"Düzeltme mekanizması" olarak adlandırılan öneriye ilişkin bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen bir AB yetkilisi, "Komisyon, 27 üyenin temsilcileri ile kapalı kapılar arkasında yapacağı toplantıda, TTF'de uygulanacak bir fiyat koridoru önerecek. LNG için küresel bir rekabet içinde olduğumuz bir ortamda piyasa fiyatının altında bir sabit fiyat uygulamaya koyarak arz güvenliğini tehlikeye atamayız. Fiyatın ne olacağına ilişkin bir koridor oluşturup, oynaklığın azalmasını umacağız" dedi.