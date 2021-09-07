Avrupa ve ABD'de ekonomik beklenti endeksi sert geriledi

Euro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerde beklentiyi açıklayan endeks yüzde 31,1 olarak açıklandı. Bir önceki ay olan ağustos ayında endeks yüzde 42,7 düzeyindeydi. Cari koşullar beklenti endeksi ise yüzde 22,5 oldu. Cari beklenti endeksi bir önceki ayda yüzde 22,5 düzeyindeydi.

ABD'den gelen ZEW beklenti endeski de tıpkı Euro Bölgesi gibi sert bir şekilde geriledi. ABD'de ağustos ayında yüzde 23,4 olan ZEW Endeksi eylülde yüzde 8,1 oldu.