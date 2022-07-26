Avrupa'da 'acil' gaz anlaşması

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'nın enerji tedariğindeki belirsizliğe hazırlık olarak bugün kış mevsiminde doğalgaz kullanımlarını kısıtlayacak düzenleme üzerinde anlaştı.

AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları Brüksel'de bir araya geldi. AB dönem başkanı Çek Cumhuriyeti'nin Twitter hesabında yapılan açıklamada "Bu imkansız bir görev değildi! Bakanlar kış mevsiminin öncesinde doğalgaz talebinin düşürülmesine yönelik siyasi anlaşmaya vardı" dendi.

Planda, Rusya’nın gaz akışını ciddi miktarda kesmesi gibi acil durumlar için yüzde 15’lik kesinti hedefi belirlendi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Claude Turmes, Twitter'dan yaptığı açıklamada karara muhalefet eden tek ülkenin Macaristan olduğunu söyledi.

Anlaşmanın önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor.

Gaz fiyatları 4,5 ayın zirvesinde

Rusya'nın Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını düşürmesi fiyatların yükselmesine neden oldu.

Avrupa'da megavatsaat başına 196 euroya ulaşan doğal gaz fiyatı, dört buçuk ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 176,6 eurodan kapandı.

Bugün 178,9 eurodan açılan doğal gaz fiyatları, saat 13.25 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 10,9 artışla 196 euroya yükselerek, dört buçuk ayın en yüksek seviyesini gördü.

TTF'de işlem gören gaz kontrat fiyat 7 Mart'ta 200,9 eurodan kapanmıştı.

ABD, Avrupa'ya LNG ihracatını 3'e katlayacak

Öte yandan ABD'nin Avrupa'ya LNG ihracatını bu yıl üçe katlamaya hazırlandığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın mart ayında daralan doğalgaz arzını telafi etmek için Avrupalı liderlere daha fazla LNG tedarik etme sözünü verdiğinde şüpheyle karşılanmıştı.

Reuters'ın Refinitiv verilerine dayanan analizine göre ABD, Biden'ın Mart'ta taahhüt ettiği, Avrupa'ya bu yıl ek 15 milyar metreküp LNG ihraç etme hedefinin üzerine çıkarak bu taahhütü üçe katlamaya hazırlanıyor.

Avrupa'nın artan LNG ithalatı küresel doğalgaz talebinin fazlasıyla yüksek olması nedeniyle Pakistan ve Hindistan gibi daha fakir ülkelerin enerji arzında daralma yaşamasına ve Rusya ile yeni anlaşmalar yapmak zorunda kalmasına neden olabilir.

ABD, bu yıl Haziran'a kadar toplamda yaklaşık 57 milyar metreküp LNG ihraç ederken bu ihracatın %68'i yani 39 milyar metreküpü Avrupa'ya ihraç edildi. ABD, 2021'de ise toplam LNG ihracatının %35'ini yani 34 milyar metreküpünü Avrupa'ya göndermişti. Böylelikle ABD, Avrupa'ya 2022'nin ilk altı ayında 2021'in tamamından daha fazla LNG ihraç etmiş oldu.

Artan LNG ihracatına rağmen Avrupa'da kış aylarına yaklaşılırken belirsizlik artıyor.

Almanya: Rus gazı AB'yi bölemeyecek

Rusya'nın gaz arzını kısmasına ilişkin Avrupa ülkelerinden tepkiler de gelmeye devam ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annele Bearbock, Avrupa Birliği genelinde doğal gaz kullanımından tasarrufun koordine edilmesi çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Prag'da Çekya Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Baerbock, "Gaz arzının kesilmesi ile bölünmeyeceğiz, aksine birlikte duracağız ve bu Rusya Devlet Bakanı'na en önemli işaret olacak" diye konuştu.

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck de yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin tüm üye ülkelerin doğal gaz tüketimlerini kısması planının Rusya'nın AB'yi bölemeyeceğini gösterdiğini savundu.

Almanya'dan "AB içinde birlik" mesajları gelirken Polonya Enerji Bakanı ise, doğal gaz tüketiminin kısılması yönünde AB'nin bağlayıcı bir karar almasına karşı olduklarını duyurdu.

Hiçbir üye ülkeye zorla doğal gaz tasarrufu yaptırılamayacağını, Polonya'nın hiç bir ülkenin gaz arz güvenliği konusunda karar verici olmayacağını belirten Enerji Bakanı Anna Moskwa, Polonya'nın doğal gaz tüketimini kısmayacağını da vurguladı. Moskqa, Polonya'nın doğal gaz depolarının tamamen dolu olduğunu da belirtti.

Kaynak: AA, Reuters, Foreks, Bloomberg