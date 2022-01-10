Avrupa'da bankaların kârlılıkları pandemi öncesini geçti

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) verilerine göre, Avrupa Birliği'nde bankaların kârlılıkları, devlet desteğinin sorunlu kredileri azaltmasının etkisiyle, 2021 üçüncü çeyrekte pandemi öncesinin üzerine çıktı.

AB'de bankaların sorunlu kredi oranı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 20 baz puan düşüş ile yüzde 2,1 oldu. Öz sermaye kârlılığı ise 2019'un aynı çeyreğindeki yüzde 5,7'den yüzde 7,7'ye çıktı. 2020 üçüncü çeyrekte öz sermaye kârlılığı yüzde 2,5 olmuştu.

EBA verilerine göre, üçüncü çeyrekte bankaların risk ağırlıklı varlıklarının sermayeye oranı 2021 üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 10 baz puan düşüşle yüzde 15,4'e geriledi.