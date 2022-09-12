Avrupa'da bu kez gıda alarmı!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki tarım ve gıda sektörünü temsil eden kuruluşlar, enerji krizinde üretimin tehdit altında olduğunu ve sektöre destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

Brüksel merkezli çiftçi birliği Copa-Cogeca, Avrupa gıda sektörü konfederasyonu FoodDrinkEurope ve gıda işleme sektörü çatı kuruluşu Primary Food Processors, Avrupa'da tarım ve gıda sektörünün durumuna ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Avrupa'da tarım ve gıda sektörünün enerji krizi nedeniyle "alarm" verdiğine işaret edilen bildiride, sektördeki pek çok işletmenin hızla artan girdi maliyetleri ve sıra dışı hava şartları karşısında faaliyetlerini sürdürme mücadelesinde olduğu kaydedildi.

"Avrupa'daki tarım ve gıda sektörünün üretim maliyetleri son 1 yılda önemli ölçüde arttı." ifadesi kullanılan bildiride, özellikle doğal gaz, elektrik, gübre, yakıt, nakliye, paketleme ve işçilik ücretlerinin hızla yükseldiği belirtildi.

Bildiride, maliyet artışlarının başlangıçta Kovid-19 salgını sonrası artan talep ve tedarik zinciri kısıtlamalarından kaynaklandığına işaret edilerek, Rusya-Ukrayna savaşıyla bu durumun daha da hızlandığı ifade edildi.

Maliyet ve enflayson baskılarına ilave olarak kuraklık, fırtınalar ve don olayları gibi ağır hava şartları yaşandığının da anımsatıldığı bildiride, bunun tarım ve gıda işletmelerini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Bildiride, "Başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere enerji fiyatlarındaki son artışlar, tarımsal gıda üretim döngülerinin devamlılığını tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu artışların sektörün temel tarım ürünleri, gıda bileşenleri ve yem üretimini tehlikeye soktuğu kaydedilen bildiride, "AB tarım ve gıda zincirinde giderek daha fazla şirket faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor. Bazı şirketler üretimi durdurma, çalışanları çıkarma veya faaliyete son verme durumunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, sektörün faaliyete devam etmesi ve tam olarak işleyen bir gıda tedarik zincirinin sürdürülebilmesi için istikrarlı biçimde ve sabit fiyatlarda enerjiye erişime ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.