Avrupa'da doğalgaz baskısı artıyor

Rusya, Avrupa'ya doğalgaz sağlayan başlıca boru hatlarından biri üzerinden gerçekleştirdiği doğalgaz sevkiyatını durdurarak Moskova ile Brüksel arasındaki ekonomik savaşı tırmandırmaya devam etti.

Rusya'nın sevkiyatı durdurması Avrupa'da resesyon görüleceği ve kıtanın en varlıklı ülkelerinden bazılarında elektrik dağıtımını kısıtlama uygulamasının devreye alınacağı yönünde endişeleri kuvvetlendirdi.

Rusya'nın doğalgaz ihracat tekeli Gazprom tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım çalışması nedeniyle sevkiyat durdurulacak. Almanya'ya 31 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında doğalgaz sevkiyatı gerçekleşmeyecek.

Avrupalı hükümetler Moskova'nın, kendisine yönelik yaptırımlara karşılık olarak boru hattının kullanım dışı kalma süresini uzatmasından endişe duyuyor.

Batılı ülkeler Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulamış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i enerji kaynaklarını 'silah olarak' kullanmakla suçlamışlardı.

Avrupa'ya doğalgaz arzında daha fazla kısıtlamaya gidilmesi, halihazırda görülen ve doğalgaz fiyatlarının 2021 Ağutos'tan bu yana yüzde 400 artmasına neden olan enerji krizinin daha da büyümesine neden olabilir.