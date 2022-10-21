Avrupa'da doğalgaz fiyatı geriliyor

AB liderlerinin dün gerçekleştirdikleri zirvede enerji krizine çözüm için alınacak tedbirler konusunda nihai bir anlaşma olmasa da ilerleme sağlanması Avrupa'da gaz fiyatlarını düşürdü.

AB'nin piyasalara net bir sinyal verdiği değerlendirmeleri, etkin bir anlaşmaya yakında varılacağı beklentileri gaz fiyatlarını aşağı çekti.

Holland TTF'de Kasım teslimi gaz fiyatı yüzde 4,85 düşüşle 119 euro/MWh seviyesine indi.

AB liderleri dünkü zirvede elektrik üretiminde kullanılan gaz için fiyat sınırı konusunda geçici bir çerçeve belirlenmesi, enerji fiyatlarında aşırı artışlardan kaçınmak için adım atılması ve gaz alımı için satıcılar ile müzakerelerde ortaklaşa alımın gücünün kullanılması konusunda görüşbirliği sağlamışlardı.