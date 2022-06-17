Avrupa'da doğalgaz fiyatı yükselmeye devam ediyor
Gazprom'un Avrupa'ya gaz sevkiyatını kısması doğalgaz fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor.
Foreks
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Gazprom'un teknik sorunlar ve bakım gerekliliklerini öne sürerek Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını kısması doğalgaz fiyatlarını yükseltiyor.
Pompa istasyonlarından birinin kullanılamaması nedeniyle Ukrayna üzerinden gaz akışının da azaldığı ortamda Hollanda TTF'de Temmuz vadeli gaz fiyatı bugün 8,75 euro artarak 128 euro/MWh seviyesine çıktı.
Gaz fiyatı 7 Haziran'da 80,30 euro/MWh seviyesindeydi.