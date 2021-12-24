Avrupa'da doğalgaz fiyatları 110 euroya düştü
Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatlarının hız kazanmasıyla megavatsaat başına 110 euroya düştü.
Avrupa'da Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli kontratların fiyatı bugün yaklaşık yüzde 22 düşüş gösterdi. Fiyatlar gün içinde 123 euro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye saatiyle 19.00'da 110 euro seviyesinde seyretti.
Doğalgaz fiyatları, hafta başında Yamal-Avrupa boru hattında Rusya'dan doğalgaz akışının kesilmesi ve Avrupa'da yeni soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle artış göstermişti.
Sıcaklıklarının artması ve gelecek haftalarda ABD'den yola çıkan çok sayıda LNG tankerinin Avrupa limanlarına ulaşacak olması gaz fiyatlarını düşürdü.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.