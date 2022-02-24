Avrupa'da doğalgaz fiyatları Rusya'nın müdahalesiyle fırladı
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 60'dan fazla arttı.
Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 eurodan kapanmıştı.
Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 18.40'da 144 euroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğalgaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 60'ın üzerinde yükseldi.
İngiltere'de vadeli kontratlarda da artış yüzde 60'ın üzerine çıktı.
Doğalgaz fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun gaz tedarikine yönelik endişeleri artırması nedeniyle yükseliyor.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.