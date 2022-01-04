Avrupa'da doğalgaz fiyatları yeniden yükseldi

Hollanda merkezli TTF'de işlem gören vadeli doğalgaz kontratlarında 1000 metreküp doğalgazın fiyatı yeniden 94 euroya ulaştı.

Avrupa'da vadeli doğalgaz piyasasında fiyatların yeniden artış göstermesine, Rusya'nın düşük enerji arzı, Avrupa’da daha soğuk havanın etkili olması ve enerji kriziyle ilgili endişelerin yeniden artması etkili oldu.

Alman şebeke operatörü Gascade'nın verilerine göre, Rus gazını batıdan Avrupa'ya aktaran Yamal-Avrupa boru hattından Almanya’ya giden doğalgaz miktarı 15 Aralık’tan bu yana azalarak neredeyse sıfıra ulaştı.

Boru hattında gaz Polonya'ya akıyor.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, aralık ayı ortasında, Yamal-Avrupa boru hattında Rusya'dan doğalgaz akışının azalması ve Avrupa'da yeni soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle artış göstererek megavatsaat başına 180 euronun üzerine çıkmıştı.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ederken, kıtada doğalgaz fiyatlarının ocak ayından bu yana 7 kat artması "enerji krizine" neden olmuştu.