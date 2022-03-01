Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 27 yükseldi
Rusya-Ukrayna savaşı doğalgaz fiyatlarını yükseltti. Avrupa'da doğalgaz fiyatları bugün yüzde 27 arttı.
Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 99 eurodan açıldı. Kontratların fiyatı TSİ 20.00'de 125,5 euroya çıktı.
Avrupa'da doğalgaz kontratları fiyatı gün içinde yüzde 27 yükselmiş oldu.
Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzında azalma ve gaz tedarik kesintileri endişeleri nedeniyle arttı.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.