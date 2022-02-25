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Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 30 düştü

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sürerken Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 30 geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 134,3 eurodan kapanmıştı.

Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 17.03'de 93,7 euroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğalgaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 30 geriledi.

​​​​​​​Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini bildirdi.

Rusya'nın boru hatlarıyla Avrupa'ya gaz tedarikini arttırdığı yönünde açıklamalar fiyatları aşağı yönlü etkiledi.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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