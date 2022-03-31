Rusya-Ukrayna savaşından bir gün önce 23 Şubat'ta Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de mart vadeli kontratların megavatsaat fiyatı 87,76 eurodan kapanmıştı. Savaşın ilk günü 24 Şubat'ta fiyatlar tırmanışa geçerek megavatsaat başına 130,66 eurodan kapandı.

Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin başlattığı yaptırımların etkisi ve doğalgazda tedarik endişeleri nedeniyle yükselen doğalgazın megavatsaat fiyatı 7 Mart'ta 217,29 euro ile tüm zamanların rekor kapanışını gördü.

Bugün de Rusya'nın dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesi planına ilişkin belirsizlik nedeniyle fiyatlar yükselişini sürdürdü.

TTF'de işlem gören mayıs vadeli kontratların fiyatı gün içinde 127 euroyu gördükten sonra Türkiye saatiyle 19.20 itibarıyla düne göre yaklaşık yüzde 1 artarak 121 euroya çıktı. Böylece, söz konusu savaşının başından beri Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 37 arttı.

Almanya ve Fransa, Rusya'nın doğalgazda rubleyle ödeme yapılmasına yönelik talebini "sözleşmelerin ihlali" olarak değerlendirerek reddetti.