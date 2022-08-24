Avrupa'da elektrik fiyatları arttı

European Power Exchange verilerine göre, Fransa, fiyat artışının en yüksek görüldüğü ülke olarak dikkati çekti. Ülkede gün öncesi spot piyasada elektrik fiyatı megavatsaat başına 611,85 eurodan 645,54 euroya çıktı.

Almanya'da dün megavatsaat başına 605,13 euro olan elektrik fiyatı bugün 624,34 euro oldu. Spot piyasada elektrik fiyatları Hollanda'da 603,55 eurodan 611,34 euroya, Belçika'da 603,38 eurodan 611,97 euroya, İngiltere'de ise 520,38 eurodan 539,48 euroya yükseldi.

Danimarka'da dün gün öncesi spot piyasada 605,13 euro olan elektrik fiyatı, bugün 624,34 euro olarak kayda geçti. İsviçre'de elektrik fiyatı 624,52 eurodan 625,09 euroya, Avusturya'da ise 615,75 eurodan 635,52 euroya yükseldi.

AB ülkelerinin nisanda kabul ettiği, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklamayı içeren yaptırım paketi 10 Ağustos'ta uygulamaya girdi. Ayrıca, 27 Temmuz'dan itibaren Kuzey Akım boru hattıyla Avrupa'ya günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceğini bildiren Gazprom, hattın sevkiyat kapasitesini yüzde 20'ye düşürdü.