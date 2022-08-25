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Avrupa'da elektrik fiyatları rekor seviyede

Almanya ve Fransa'da elektrik fiyatları rekor seviyelere çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının yükselmeye devam etmesi Almanya ve Fransa'da elektrik fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

Almanya'da gelecek yıl için enerji fiyatı yüzde 13 artarak 725 euro/megawatt saat seviyesine çıktı.

Fransa'da da aynı dönem için fiyat yüzde 12 artışla 880 euro/megawatt saat oldu.

Almanya ve Fransa'da elektrik fiyatları bir yıl öncesine göre neredeyse 10 kat yukarıdalar.

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