Avrupa'da elektrik fiyatları rekor seviyede
Almanya ve Fransa'da elektrik fiyatları rekor seviyelere çıktı.
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının yükselmeye devam etmesi Almanya ve Fransa'da elektrik fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.
Almanya'da gelecek yıl için enerji fiyatı yüzde 13 artarak 725 euro/megawatt saat seviyesine çıktı.
Fransa'da da aynı dönem için fiyat yüzde 12 artışla 880 euro/megawatt saat oldu.
Almanya ve Fransa'da elektrik fiyatları bir yıl öncesine göre neredeyse 10 kat yukarıdalar.