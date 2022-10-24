Avrupa'da gaz fiyatı 100 euronun altına geriledi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve yüksek stok seviyesi Avrupa'da doğalgaz fiyatının keskin düşüş göstermesine neden oldu.

Avrupa'da mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki ay da devam edeceği yönünde ortaya koyan tahminler, AB'nin doğalgaz depolarında doluluk oranın yüzde 93,43 olması bugün Hollanda TTF'de Kasım teslimi gaz fiyatının yüzde 14,7 düşüşle 98 euro/MWh seviyesine gerilemesini sağladı.

Hollanda TTF'de Aralık vadeli gaz fiyatı da yüzde 8,28 düşüşle 132,90 euro/MWh seviyesine geriledi.

Almanya'nın doğalgaz depolarında doluluk oranı 22 Ekim itibariyle yüzde 97,18, Fransa'da bu oran yüzde 99,51 ve İtalya'da 94,67 seviyesinde.