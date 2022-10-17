Avrupa'da gaz fiyatları 1400 doların altına indi

Avrupa'da doğalgaz fiyatı bu sabah 1340 dolar/bin metreküp seviyesine geriledi. ICE verilerine göre fiyat 24 Haziran'dan bu yana ilk kez 1400 dolar/bin metreküp seviyesinin altına indi.

Hollanda TTF'de de Kasım vadeli doğalgaz fiyatı bu sabah yüzde 8,25 düşüşle 133,50 euro/MWh seviyesini gördü.

Aralık vadede fiyat yüzde 7,85 düşüşle 151,75 euro/MWh seviyesinde.