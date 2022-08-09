Avrupa'da gaz fiyatları düşmeye devam ediyor

Rusya'nın Kuzey Akım 1 üzerinden düşük kapasite ile de olsa gaz sevkiyatını sürdürmesi ve AB üyelerinin kış dönemi için gaz stoklarını artırmaya devam etmeleri Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını aşağı çekiyor.

AB Komisyonu'nun üye ülkelerin doğal gaz tüketimlerini gönüllü olarak yüzde 15 kısmalarını öngören AB gaz acil eylem planının bugün yürürlüğe girmesi de fiyatların gerilemesinde etkili.

Hollanda TTF'de Eylül vadeli gaz fiyatı bugün yüzde 2'nin üzerinde gerileyerek 188 euro/MWh seviyesine indi.

Kasım vadeli gaz fiyatı da yüzde 2,43 düşüşle 192,5 euro/MWh seviyesinde.

Avrupa'nın kış dönemi için doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 72'ye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz 5 yılda bu tarihler için ortalama doluluk oranı yüzde 70,1 seviyesindeydi.