Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 arttı
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 27 artış gösterdi.
Avrupa'da doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün 121,7 eurodan kapanmıştı. Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün 129 eurodan açıldı.
Kontratların fiyatı Türkiye saatiyle 11.32'de 154,4 euroya ulaştı. Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 27 yükseldi.
Fiyatlardaki yükselişte, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar ve doğal gaz tedarik kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu. AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.