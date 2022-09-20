Avrupa'da gaz sorunu üretim ve kârları vuracak

Kuzey Akım 1 boru hattının kapanması ile birlikte Avrupa'nın doğalgaz tedarikinde yaşadığı sıkıntının sanayi üretimini ve şirket kârlarını vurması bekleniyor.

Bernstein analistleri, Kuzey Akım 1'den gaz akışının durması ile birlikte Avrupa'da sanayi şirketlerini yönlendirilen gazın yüzde 22-30 arasında azaldığını öngördüklerini ve bunun bölgede sanayi üretimini yüzde 6-9 azaltacağını tahmin ettiklerini bildirdiler.

Sanayi üretiminde azalmanın gelecek 12 ayda Avrupa pazarında şirketlerin kârlarını da düşüreceğini savunan Bernstein, şirket kârlarında yüzde 12-18 arasında düşüş beklendiğini ifade etti.

Bernstein, doğalgaza ve tüketime yüksek bağımlılıklarından kaynaklı olarak en fazla risk altında olan sektörler olarak kimya ve metal olmayan mineralleri gösterdi.