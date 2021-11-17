Avrupa'da konut piyasası fazla ısındı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi gayrimenkul piyasasının ısındığını, konut ve ticari amaçlı gayrimenkul fiyatlarında düzeltme olması ihtimalinin arttığını açıkladı.

Hanelerin salgında birikimlerini artırmasıyla ve gittikçe daha fazla evden çalışmaya başlamasıyla gayrimenkule olan talep yükselerek konut fiyatlarında artışın yüzde 7'yi geçmesine neden oldu. Konut fiyatlarındaki artış 2005'ten beri ilk defa bu hızda büyüdü.

ECB, bugün yayımlanan finansal istikrar raporunda, "Konut fiyatlarının fazla değerleneceğine dair beklentilerin yükselmesiyle orta vadede fiyatlarda düzeltme yaşanması riski önemli derecede arttı" diye belirtti.

Raporda inşaat sektörünün talebe yetişemediği ve konut piyasasının Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde özellikle ısındığı ifade edildi.

Raporda, "Konut inşaat sektöründe yaşanan toparlanmaya rağmen, işçi bulmakta yaşanan sıkıntılar, küresel tedarik zincirinde darboğaz ve girdi fiyatlarındaki artış inşaat sektörü üzerinde baskı yaratıyor ve bu da konut fiyatlarında artışa neden oluyor" ifadeleri yer aldı.