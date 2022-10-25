Avrupa'da kredi koşullarının sıkılaşması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi bankalarının ekonomik büyümenin yavaşlaması ve faizlerin yükselmesinin etkisiyle dördüncü çeyrekte kredi koşullarının sıkılaşmasını ve borçlanma talebinin düşmesini beklediklerini açıkladı.

Euro Bölgesi ekonomisinin kış aylarında resesyona gireceğine kesin gözüyle bakılırken buna bağlı olarak ekonomiye olan güven de son aylarda hızla geriledi. Bunun bir sonucu olarak bankaların kredi verirken daha seçici olacakları, dolayısıyla da ekonomideki daralmanın hızlanma ihtimali bulunduğu tahmin ediliyor.

Her ne kadar şirketlerin kredi talebi 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye tırmanmış olsa da bankalar son birkaç çeyrektir ekonomi ve faaliyet alanlarındaki hedeflerini düşürüyorlardı. Bu durum ekonomideki gerçekleşmeler ile bankaların ekonomi hakkındaki beklentileri arasında tutarsızlıklar olduğuna işaret etmişti.

2023'te faiz artırımlarının sürmesi bekleniyor

ECB, 153 bankanın katılımıyla yaptığı ankette, "Euro Bölgesi bankaları 2022'nin dördüncü çeyreğinde kredi koşullarının sıkılaşmasını bekliyor... Buna ek olarak, Euro Bölgesi bankaları konut ve tüketici kredilerinde de kredi koşullarının sıkılaşacağını tahmin ediyorlar" dedi.

Anket, kredi koşullarının sıkılaşmasında ECB'nin son aylarda yaptığı faiz artırımlarının etkili olduğunu, yükselen faizin de kredi talebini düşürdüğünü gösterdi.

ECB'nin bu yıl faizleri 125 baz puan artırmasının ardından yıl sonuna kadar 125 baz puan daha faiz arttırması, 2023'te de artırımları sürdürmesi bekleniyor.