Avrupa'da mart enflasyonu aylık yüzde 2,5 arttı

Euro bölgesi tüketici fiyatları Mart ayında önceki yıla göre yüzde 7.4 artışla öncü verinin hafif altında açıklansa da, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle halen rekor seviyede.

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, enflasyon Mart'ta bir önceki aya göre ise yüzde 2.4 artış kaydetti.

Eurostat Mart enflasyonunu daha önce aylık bazda yüzde 2.5, yıllık bazda ise yüzde 7.5 seviyesinde açıklamıştı. Read full story

Eurostat yıllık bazdaki enflasyona 4.36 puan ile enerji fiyatlarındaki artışın, 1.12 puan ile hizmet fiyatlarındaki artışın, 1.07 puan ile de gıda, alkol ve tütün fiyatlarındaki artışın neden olduğunu açıkladı.

Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon bir önceki yıla göre yüzde 3.2 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1.1 artış kaydetti.

Eurostat enerji fiyatlarının geçtiğimiz sene Mart'a kıyasla yüzde 44.4 artış kaydettiğini, işlenmemiş gıda ürünlerinde ise artışın yüzde 7.8 seviyesinde olduğunu açıkladı.