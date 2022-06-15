Avrupa'da olağanüstü tahvil zirvesi sona erdi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), bugün tahvil piyasalarında son günlerde görülen satışları değerlendirmek üzere takvimde olmayan olağanüstü toplantısını tamamladı.

ECB'nin geçen hafta bir dizi faiz artırımı gerçekleştirileceği yönünde taahhütte bulunmasının ardından tahvil getirileri keskin şekilde yükselmişti. Almanya ile başta İtalya olmak üzere, borç sahibi güneyli ülkelerin tahvil getirileri arasındaki fark iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini gördü. ECB, yaşanan bu gelişmeler sonras mevcut piyasa koşullarını değerlendirmek üzere toplantı yaptı.

Toplantı sonrası yazılı açıklama geldi

Yeni krizle mücadele planı hazırlama talimatı verildiği toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, "Kademeli olarak politika normalleştirme sürecinin başlatıldığı Aralık 2021'den bu yana, Yönetim Konseyi parçalanma, ayrışma risklerine karşı harekete geçme taahhütünde bulundu. Pandemi, Euro Bölgesi ekonomisinde, para politikası normalleştirmenin dengesiz aktarımına katkı yapar kalıcı kırılganlıklar bıraktı" dedi.

Yönetim Konseyi yaptığı bu tespit temelinde PEPP portföyündeki varlıkların ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesinde , para politikası aktarım mekanizmasının korunmasına dikkat ederek esnek şekilde hareket edilmesine karar verdiğini duyurdu. Konsey, para politikası aktarım mekanizmasının çalışmaya devam etmesinin ECB'nin fiyat istikrarı görevini yerine getirmesi için ön şart olduğunu da vurguladı.

ECB Yönetim Konseyi buna ek olarak Eurosystem Komitelerini, ECB hizmetleri ile ile birlikte Yönetim Konseyi'nin değerlendirmesine sunulacak yeni bir anti-parçalanma, anti-ayrışma enstrümanı dizayn edilmesinin tamamlanmasının hızlandırılmasıyla görevlendirmeye de karar verdi.