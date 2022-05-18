Avrupa'da otomobil satışlar üst üste 10 aydır düşüşte
Avrupa'da otomobil satışları nisan ayında art arda onuncu ayda düştü.
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Avrupa'da otomobil satışları, tedarik zinciri sorunlarının otomobil üretimine zarar vermeye devam etmesiyle art arda onuncu ayda düşüş kaydetti.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) yeni otomobil satışları Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %20.2 düşerek 830,447'ye geriledi.
İspanya'da, İtalya'da Almanya'da ve Fransa'da otomobil satışları düşüş kaydetti.