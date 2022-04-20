Avrupa'da otomobil satışları 9 aydır düşüyor

Avrupa'da otomobil satışları mart ayında düşüşünü sürdürdü ve üst üste dokuzuncu ayda da gerilemiş oldu.

Avrupa Otomotiv İmalatçıları Birliği(ACEA) tarafından açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde geçen ay binek araç kayıtları yüzde 20,5 düşüşle 844 bin 187 oldu. Geçen yılın aynı ayında binek araç kayıtları 1 milyon 62 bin 511 seviyesinde bulunuyordu.

Euro Bölgesinde (EU14) kayıtlar yüzde 21,8 düşüşle 740 bin 327 olurken, AB+EFTA+İngiltere bölgesinde kayıtlar yüzde 19,6 gerileyerek 1 milyon 23 bin 217 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 3 ayında ise AB ülkelerinde kayıtlar yüzde 12,3 düşüşle 2 milyon 245 bin 976 adet olarak belirlendi.