Avrupa’da otomotiv satışları yüzde 20’nin üzerinde düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) rakamlarına göre, Avrupa Birliği, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinde yeni araba tescilleri yıllık yüzde 20,3 düşüşle 850 bin 170 araca geriledi.

Çoğu Avrupa ülkesi satışlarda düşüş açıklarken, İspanya yüzde 38, Fransa yüzde 21, Almanya yüzde 19 ve İtalya yüzde 12 düşüş açıkladı.

Volkswagen ve Stellantis'in satışları sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 22 düşerken, Renault yüzde 29 düşüş bildirdi. Lüks otomobil üreticileri de şubat ayında için satışlarında azalma açıklarken, BMW yüzde 13 Daimler ise yüzde 20 düşüş açıkladı.

Avrupalı ​​otomobil üreticileri, 2021 satışlarını artırmak için COVID-19 kısıtlamalarını yeniden uyguamayan Çin'deki satışlara güveniyor. Çin dünyanın en büyük pazarı olarak geçtiğimiz yıl sektörün hızlı toparlanmasına katkı sağlamıştı.