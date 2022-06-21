Avrupa'da 'sıkıntı' büyüyor

Avrupa'nın en büyük pazarlarındaki şirketlerde sıkıntı, yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarının aşırı borçlu şirketleri sıkıştırmasının etkisiyle 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'da 3750 şirketten toplanan verilerle hazırlanan Weil Avrupa Sıkıntı Endeksi Ağustos 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Weil, Gotshal & Manges’s London ortağı Neil Devaney yaptığı değerlendirmede, "Eğer yukarı yönlü hareket devam eder ise, kredi piyasalarında daha fazla sıkılaşma ve likidite üzerinde baskının arttığını görmeyi, bazı işletmelerin finansmana erişiminde zorlanmasını ve er ya da geç temerrüt ile karşı karşıya kalmalarını bekliyoruz" dedi.